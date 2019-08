Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw kam es am Sonntag, gegen 17.10 Uhr, als eine Frau von der Kreisstraße 12 von Elfershausen kommend auf die B 287 einbiegen wollte. Beim Anfahren am Berg strauchelte sie und kam auf die linke Fahrbahnseite. Der Fahrer eines Fiats, der aus Richtung Euerdorf unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste die Rollerfahrerin frontal, so dass diese stürzte. Helfer leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Anschließend wurde die Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Feuerwehren aus Elfershausen und Trimberg waren zur Verkehrsregelung und zum Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe vor Ort. Die Fahrbahn musste kurzfristig voll gesperrt werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Am Roller entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro, und der Schaden am Pkw wird auf rund 8000 Euro geschätzt. pol