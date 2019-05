Rollerfahrer wird bei Kollision leicht verletzt

Ein 17-jähriger Roller-Fahrer wurde am Montagnachmittag nach einer Kollision mit einem Pkw leicht verletzt nach Bad Kissingen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine 74-Jährige wollte aus einer Parkplatzausfahrt eines Verbrauchermarktes nach links in die Schweinfurter Straße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Roller. Es kam zum Zusammenstoß. Neben dem Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1900 Euro, wurde die Straße durch den Unfall beschädigt. Die Kosten hierfür werden auf rund 250 Euro geschätzt. pol