Am Samstagmorgen befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Honda-Roller die Staatsstraße 2258. Auf Grund eines Fahrfehlers kam er in das Bankett, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Der Rollerfahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, teilt die Polizei mit.