Rollerfahrer stürzt und verletzt sich

Verletzungen erlitt ein Rollerfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall nahe Obertheres.

Der 60-Jährige war, wie die Polizei in Haßfurt mitteilte, auf der Staatsstraße 2447 (ehemals Bundesstraße 26) von Theres in Richtung Haßfurt unterwegs. In Höhe von Schloss Ditfurth geriet er ins Schlingern, kam auf die Gegenfahrbahn und stürzte. Zum Glück konnten die Fahrer der Autos im Gegenverkehr rechtzeitig anhalten.

Der Rollerfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. An dem Zweirad entstand jedoch Totalschaden. Grund für den Sturz könnte ein schwarzer Plastikblumentopf gewesen sein, der offensichtlich auf der Straße lag und gegen den der Roller möglicherweise geprallt war; jedenfalls wurde der Topf auf den Grünstreifen geschleudert. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Pflanztopf geben können. red