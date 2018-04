Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Sonntagnachmittag hat ein 38-jähriger Rollerfahrer in einer lang gezogenen Rechtskurve auf der Verbindungsstraße von Thuisbrunn in Richtung Egloffstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.