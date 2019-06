Rollerfahrer stürzt und prallt gegen Mauer

Schwere Verletzungen erlitt ein Rollerfahrer bei einem Unfall am Sonntagmittag in der Ortsmitte in Ermershausen. Der 69-jährige Rollerfahrer war mit seiner 125er-Maschine in der Hauptstraße in Richtung Markt Maroldsweisach unterwegs. In einer scharfen Linkskurve stürzte er ohne Fremdverschulden. Der Mann war in der Kurve allen Anschein nach zu weit außen gefahren, so dass er an einem Bordstein hängen geblieben war und die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte. Er prallte mit dem Kopf gegen eine Steinmauer. Glücklicherweise waren mehrere Ersthelfer schnell vor Ort, die den Mann bis zum Eintreffen des Notarztes und der Sanitäter versorgten. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.