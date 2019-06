In Oberreichenbach ist es am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer gekommen. Ein 49-jähriger Autofahrer bog nach links in die Hauptstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 20-jährigen Rollerfahrers. Dieser wurde vom Auto erfasst und stürzte in den gegenüberliegenden Graben. Der Rollerfahrer wurde dabei mittelschwer verletzt; der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. pol