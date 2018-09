Rollerfahrer stürzt im Kreisverkehr

Ein 83-jähriger Rollerfahrer stürzte am Samstag im Kreisverkehr in der Kissinger Straße/Rote-Kreuz-Straße nach einer unkontrollierten Lenkbewegung. Er zog sich Hautabschürfungen und Prellungen zu, konnte aber seinen Weg selbstständig fortsetzen. Am Roller entstand lediglich geringer Lackschaden. pol