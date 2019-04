Rollerfahrer passt beim Abbiegen nicht auf

Leichte Verletzungen zog sich am Montag um 12.30 Uhr ein 17-jähriger Rollerfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zu, als er von der Rosenauer Straße in den Dammweg abbiegen wollte. Beim Linksabbiegen übersah der Zweiradfahrer einen entgegenkommenden VW-Golf. Das Auto erfasste den Roller. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Das Kleinkraftrad rutschte nach dem Zusammenstoß mit dem VW noch gegen ein Fahrschulauto, das vom Dammweg nach links in die Rosenauer Straße abbiegen wollte. Der Sachschaden am Roller sowie den beiden Autos wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den 17-jährigen Unfallverursacher wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.