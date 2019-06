Rollerfahrer nach Sturz leicht verletzt

In der Abenddämmerung wechselte vor einem 56-jährigen Rollerfahrer am Mittwoch um 22 Uhr auf der KG 12 zwischen Elfershausen und Westheim ein Rehbock über die Fahrbahn. Der Zusammenprall war nicht mehr zu vermeiden. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bad Kissingen gebracht. Den durch den Aufprall getöteten Rehbock hat der verständigte Jagdpächter abgeholt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. pol