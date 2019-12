Rollerfahrer muss ins Krankenhaus

Verletzt wurde ein 53-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Ludwigstraße - Pfisterstraße, als er von einem Taxi erfasst wurde. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Autofahrer kommt Radfahrer in die Quere Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr in der Memmelsdorfer Straße zu. Ein Audi-Fahrer hatte an einer Ampel nicht geradeaus weiterfahren können, da zu viele Autos auf der Linksabbiegerspur standen. Deshalb befuhr er den rechten Fahrradstreifen und übersah den von hinten kommenden Radler, der daraufhin stürzte. Siebenjähriger erleidet Prellungen Prellungen erlitt ein siebenjähriger Junge bei einer Kollision mit einem Auto am Montagvormittag in Gaustadt. Als eine Autofahrerin die Dr.-Martinet-Straße entlangfuhr, rannte der Bub plötzlich hinter einem Mauervorsprung hervor und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Der Siebenjährige kam zur weiteren Untersuchung ins Klinikum. Von Unfall angeblich nichts bemerkt Am Donnerstagabend stand ein BMW-Fahrer in der Pödeldorfer Straße an der Ampel und wollte in die Armeestraße nach links abbiegen. Eine 29-Jährige wollte mit ihrem Auto nach rechts abbiegen und streifte dabei den BMW. Sie fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu Hause konnte die Frau von einer Streife angetroffen werden. Weshalb sie den Anstoß vermutlich nicht bemerkte, stand schnell fest. Ein Alkoholtest ergab 0,9 Promille. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Donnerstag zwischen 11.30 und 13.30 wurde ein in der Nürnberger Straße abgestellter schwarzer Audi von einem Unbekannten angefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die zur Tatzeit etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 zu melden. pol