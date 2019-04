Rollerfahrer missachtet Vorfahrt

Ein Roller-Fahrer war am Montag, gegen 17.25 Uhr, vom Kreisverkehr kommend die Rote-Kreuz-Straße eingebogen. An der Einmündung zum Ofenthaler Weg missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw einer Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1700 Euro, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit. pol