Rollerfahrer kollidiert mit Sechsjährigem

BMW-Fahrer übersieht Fahrradfahrerin Beim Linksabbiegen von der Färbergasse in die Siechenstraße übersah am Sonntagnachmittag ein BMW-Fahrer eine Fahrradfahrerin, die durch den Aufprall stürzte. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Unbekannter tobt sich an Mercedes aus Zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, hat ein Unbekannter am Nikolaus-Lenau-Ring von einem dort geparkten silberfarbenen Mercedes die Kennzeichenhalterung heruntergetreten sowie den Mercedesstern abgerissen und gestohlen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Am Sonntagmorgen übersah ein Rentner mit seinem Roller in der Theresienstraße einen sechsjährigen Jungen, als dieser die Straße überqueren wollte. Beim Zusammenstoß stürzte der 71-jährige Mann von seinem Zweirad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Junge wurde leichter verletzt, musste aber dennoch ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seat braucht neuen Außenspiegel Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Kunigundendamm den linken Außenspiegel eines dort geparkten blauen Seat ab. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub. pol