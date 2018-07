Rollerfahrer hat zu viel Alkohol im Blut

pol



Ein 44-jähriger Motorrollerfahrer ist am Montag um 18.25 Uhr in der Hauptstraße in Hemhofen kontrolliert worden. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort einen Atemalkoholwert von rund 0,7 Promille ergab, wurde der Mann zur Dienststelle gebracht. Dort führte er einen Test an einem gerichtsverwertbaren Gerät durch. Dieser ergab 0,62 Promille. Den Kleinkraftradfahrer erwarten eine Bußgeldanzeige und ein einmonatiges Fahrverbot.