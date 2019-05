Rollerfahrer geriet in den Gegenverkehr

Glück im Unglück hatte am Dienstag, kurz vor 19 Uhr, ein 18-jähriger Schüler. Er war mit seinem Motorroller auf der Lindenstraße in Oberleichtersbach unterwegs und geriet in einer leichten Rechtskurve vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenseite. Dort kollidierte er - glücklicherweise mit lediglich geringer Geschwindigkeit - frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060 in Verbindung zu setzen. pol