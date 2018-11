Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Der Fahrer eines blauen Motorrollers missachtete am Donnerstag um 14 Uhr am Schillerplatz die Vorfahrt eines weißen Golf, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte der Rollerfahrer, blieb aber offensichtlich unverletzt. Als der Rollerfahrer bemerkte, dass die Polizei zur Unfallaufnahme verständigt wurde, entfernte er sich mit seinem Roller von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Rollerfahrer wird als 30-jähriger Mann mit dunklem Teint und gekräuseltem Haar beschreiben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt unter der Rufnummer 09193/6394-0 zu melden.