Rollerfahrer flüchtet nach Kollision

Am Montagmorgen, gegen 5.50 Uhr, wurde in der Neuen Straße in Maßbach ein geparkter, silberner Ford Mondeo auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der vermutliche Unfallverursacher war auf einem roten Roller unterwegs. Er stürzte am Unfallort. Zwei Passanten halfen ihm beim Aufstehen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die zur Unfallzeit ebenfalls in diesem Bereich unterwegs waren und Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971 / 714 90 in Verbindung zu setzen. pol