Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagabend ist es auf der B 470 auf Höhe Weilersbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Autofahrer übersah beim Einfahren in die Bundesstraße 470 einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 49-jährige Rollerfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.