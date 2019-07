Pommersfelden vor 13 Stunden

Rollerfahrer bei Sturz leicht verletzt

Auf der Staatsstraße 2260 stürzte am Dienstagvormittag ein 17-jähriger Roller-Fahrer auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.