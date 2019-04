Roller wird mutwillig beschädigt

Den Motorroller eines 28-jährigen Ebersdorfers haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag in der Querstraße beschädigt. Wie die Polizeiinspektion Neustadt mitteilt, wurde der Kühlerschlauch des Rollers zerstört. Der Reparaturschaden dürfte bei 100 Euro liegen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise bitte an die Telefonnummer 09561/645 209. pol