Roller war zu schnell

Eine Polizeistreife hat am Samstagvormittag einen 17-jährigen Rollerfahrer in Lauter kontrolliert. Wie sich herausstellte, ist der 17-Jährige nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Da der Roller jedoch schneller als 25 km/h fuhr und der Jugendliche die Manipulation am Fahrzeug einräumte, wurde ihm die Weiterfahrt unterbunden und er musste seinen Roller abstellen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. pol