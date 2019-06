Roller rutscht auf Ölspur weg

Ein 49-Jähriger befuhr am Montag gegen 10.45 Uhr mit seinem Roller die Große Bauerngasse stadteinwärts. Dabei übersah er eine rund 30 Meter lange Dieselspur, die von einem unbekannten Fahrzeug herrührte. Der Rollerfahrer stürzte, da sein Vorderreifen auf der glatten Fahrbahn wegrutschte. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Feuerwehr Höchstadt band die Dieselspur ab. Über den Verursacher der Verunreinigung ist nichts bekannt, weshalb die Polizei Höchstadt um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940 bittet.