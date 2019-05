Unterleinleiter vor 18 Stunden

Roller mit abgelaufenem Kennzeichen unterwegs

Während der Streifenfahrt ist Beamten der Polizeiinspektion Ebermannstadt am Montagabend in der Schulstraße in Unterleinleiter ein 18-Jähriger mit seinem Roller aufgefallen. Bei der anschließenden Kon...