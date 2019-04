Hallstadt vor 16 Stunden

Roller-Fahrerin stürzt bei Nässe

Als eine 20-Jährige am Freitag gegen 18.40 Uhr mit ihrem Roller an der Kreuzung Bamberger Straße/Mainstraße nach links in die Mainstraße abbiegen wollte, kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindig...