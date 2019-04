Roller-Fahrer verreißt Lenker beim Abbiegen

Ein 45-jähriger Roller-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Dr.-Martin-Luther-Straße. Als der Mann in die Gabelsbergerstraße abbog, kam ihm ein 35-jähriger Passat-Fahrer entgegen, der parkende Fahrzeuge überholte. Der Roller-Fahrer erschrak und verriss den Lenker, was einen Sturz zur Folge hatte. Der Sachschaden betrug rund 300 Euro. Der Roller-Fahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus