Roller fährt 60 km/h

Ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad fiel am Dienstagnachmittag in der Meininger Straße einer Streife auf. Wie die Polizei meldete, wurde der Jugendliche kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Distanzring am Roller ausgebaut war, und dieser statt der erlaubten 25 km/h nun 60 km/h fährt. Roller und Schlüssel wurden sichergestellt. pol