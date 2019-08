Roller fährt 35 km/h schneller als erlaubt

Getestet und zu schnell befunden, war ein Kleinkraftrad, das am vergangenen Samstag in Leutershausen der Polizei aufgefallen war. Die Beamten sahen sich das Zweirad, mit dem sie einen 55-jähriger Mann erwischt hatten, im Nachgang noch einmal näher an. Aufgrund seines Alters darf der Mann seinen Roller bis 25 km/h ohne Fahrerlaubnis führen, meldet die Polizei. Da das Kleinkraftrad aber sichtlich schneller unterwegs war und der Fahrer keine Fahrerlaubnis dafür vorweisen konnte, wurde das Gefährt mittels Rollenprüfstand begutachtet. Das Ergebnis lautete, dass der Roller bis

zu 60 km/h fährt. Nun ist eine neue Zulassung erforderlich, ohne die der Fahrer nicht mehr unterwegs sein darf. pol