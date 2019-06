Roller beschädigt und Zündkerzen entwendet

Ein 50-Jähriger stellte am Donnerstag zwischen 7 und 20.55 Uhr seinen blauen Hercules-Roller vor dem Bahnhof ab. Als der Mann zu seinem Gefährt zurückkehrte, war das Erstaunen groß: Es stand nicht an der geparkten Stelle. Nach einer kurzen Absuche des Umfelds fand der 50-Jährige seinen Roller hinter einer Hecke im Gras. Allerdings war der Roller beschädigt und es fehlten die Zündkerze sowie ein Schlauch am Motor. Der Gesamtschaden liegt bei rund 300 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.