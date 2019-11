Altenkunstadt vor 17 Stunden

Roller beschädigt: 300 Euro Schaden

300 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter an einem Roller, der in der Bürgermeister-Böhmer-Straße abgestellt war. Am Mittwoch gegen 7 Uhr war der Roller noch unbeschädigt. Als der Besitze...