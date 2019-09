Vom Pendlerparkplatz am Bahnhof in Forchheim ist im Zeitraum von Dienstag, 9.45 Uhr, bis Mittwoch, 21.50 Uhr, ein gelb-silberner C-1-Roller der Marke BMW entwendet worden. Das Leichtkraftrad war am Abgang zur Bahnhofsunterführung abgestellt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.