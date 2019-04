Rollenspiel mit Meisterdieb

"Mit dem Meisterdieb Jechiel Tigersfeld auf Bruch im Kloster Kaisersheim": Das Fränkische-Schweiz-Museum hat ein Solorollenspiel entwickelt.

Wir schreiben das Jahr 1717. An der Mauer zum Kloster Kaisersheim (heute "Kaisheim") schleicht eine dunkle Gestalt entlang. Ausgerüstet mit einer Leiter und allerlei Werkzeugen macht sie sich dort zu schaffen. Es handelt sich um den Meisterdieb Jechiel Tigersfeld, der zur Zeit des Barock zumindest eine Zeit lang in den Räumen lebte, die heute das Museum in Tüchersfeld beherbergen. Berühmt wurde er vor allem durch seinen Einbruch in das Kloster Kaisheim. Zahlreiche Raubzüge, bei denen er nie dingfest gemacht werden konnte, gehen auf sein Konto. In Anlehnung an den historischen Jechiel hat der Museumspädagoge Fabian Wittenborn das Solorollenspiel "Der Meisterdieb von Tigersfeld" entwickelt, eine Krimiführung, die die Gäste des Museums nach einem ausgeklügelten Plan in die verschiedenen Abteilungen lotst. Die Spieler erfahren das Erlebnis entweder alleine oder als kleine Gruppe. Besonderen Spaß macht es, wenn zwei oder mehrere Spielgruppen gegeneinander antreten. Dabei werden die Besucher in das Geschehen einbezogen. Gefragt sind Spürsinn und Cleverness. Denn schließlich soll der Dieb nicht am Galgen landen, sondern mit reicher Beute zu seiner Liebsten, der "Perle Merle" in Pottenstein, zurückkehren.

Das Skript für die Krimiführung kann ab sofort im Museumsshop erworben werden. Das Museum hat auch ein Geschenkset zusammengestellt. red