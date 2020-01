"Rollenspiel" in der Kirche

Schauspieler können verschiedene Rollen spielen. Sind wir alle in unserem Alltag auch Schauspieler und spielen unterschiedliche Rollen oder wollen wir gar keine Rolle spielen? Für wen spielen wir eine Rolle oder anders gefragt, wer spielt eine Rolle in unserem Leben? Alle Interessierten sind zum "Zweifellos"-Gottesdienst unter dem Motto "Rollenspiel?" am Samstag, 1. Februar, ab 18.30 Uhr in der St.-Anna-Kirche eingeladen. Musikalische Unterstützung gibt es von der Band "Heylight". Neben dem "Zweifellos"-Team werden auch Ministranten von St. Anna bei dem Gottesdienst ein paar Rollen übernehmen. Im Anschluss laden die Ministranten zu einem gemütlichen Beisammensein bei Snacks und Getränken in den Pfarrsaal neben der Kirche ein. red