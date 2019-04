Rollender Pkw touchiert anderen Pkw

Sachschaden entstand am Montag um 9.30 Uhr im Parkhaus Zinkenwehr, als sich dort ein geparktes Auto selbstständig machte. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, hatte ein 46-jähriger Ebersdorfer, der sein Fahrzeug im Parkhaus abstellte, vergessen, die Handbremse anzuziehen. Offensichtlich war auch der Gang nicht richtig eingelegt, so dass das Fahrzeug nach hinten rollte und dort gegen einen anderen geparkten Pkw stieß. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1000 Euro geschätzt. red