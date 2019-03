Rolle der Frau in den Kulturen

Das Landratsamt Haßberge in Haßfurt weist auf einen Vortrag über das historische und gegenwärtige Frauenbild in Abhängigkeit von Herkunft und Kultur hin. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Integration durch Bildung" werden am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Zuwanderungszentrum in Haßfurt, Brüder Becker Straße 42, unterschiedliche Lebensmodelle vorgestellt. Anmeldungen sind erwünscht, aber nicht notwendig, teilte das Landratsamt mit.

Historisches Bild

Das Frauenbild im hiesigen Kulturkreis geht historisch einher mit dem Verständnis der Frau im christlichen Glauben. Welche Rolle spielt das Neue Testament, wie hat es sich in den vergangenen 2000 Jahren gewandelt und welche Hürden stehen bevor? Noch heute steht einer Gleichbehandlung der Standpunkt gegenüber, dass unterschiedliche Aufgaben und Rollen von Frauen und Männern "keinerlei Unterordnung" bedeuten, sondern "gegenseitige Bereicherung". Und doch ist unbestritten, dass sich viel getan hat. In der Ausbildung, bei der Berufsauswahl, in der Familie; die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung machen nach wie vor stetig Fortschritte, heißt es zum Vortrag.

Erfahrungen und Sorgen

Wie erleben die zugewanderten Frauen den hier gelebten gesellschaftlichen Konsens? Siza Zaby, hauptamtliche Integrationslotsin des Landkreises Haßberge, lässt mehrere Betroffene zu Wort kommen. Sie erzählen von Erfahrungen in ihren Herkunftsregionen, was sie erlebt haben in Syrien, Afghanistan, Irak, Armenien und Polen, und welche Rolle die Frau bei den Kurden spielt. Sie berichten, wie es sich anfühlt, in Deutschland angekommen zu sein, und welchen Problemen sie gegenüberstehen. Und auch, wie sich die Rolle der Frau in der Familie wandelt, wenn die Umstände eine Anpassung ermöglichen und die Angebote zur Bildung allen Menschen zur Verfügung stehen. Nach dem Vortrag ist Raum für Diskussionen. red