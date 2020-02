Rolle der Bienen

Der Imkerverein Mittlerer Aischgrund veranstaltet mit dem Biohof Prechtel aus Voggendorf den ersten Infotag Apitherapie am Sonntag, 16. Februar. Dazu werden als Referenten erwartet: Arno Bruder (Präsident des Deutschen Apitherapie-Bunds, staatlicher Fachberater und Leiter der Imkereifachberatung beim Bezirk Oberbayern) und Jürgen Schmiedgen (Vorstandsmitglied und Leiter der Sektion Apitherapie im sächsischen Imkerbund und Entwickler des Beecura-Systems). Des Weiteren ist eine Ärztin zu Gast, die über die heilmedizinische Anwendung und Erfahrungen sprechen wird. Der Aktionstag beginnt um 10 Uhr im Brauereigasthof Prechtel und endet gegen 15.30 Uhr. Eingeladen sind Imker, Ärzte, Heilpraktiker, Naturheilkundler, Bienenfreunde, aber auch alle übrigen Interessenten. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung jedoch erwünscht unter Telefon 09163/1016 oder per E-Mail an kontakt@bioprechtel.com. red