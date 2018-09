Rollatorenkurs für Gehbehinderte

Der CSU-Ortsverband Münnerstadt bietet zusammen mit dem Seniorenbeauftragten Edgar Kast einen Rollatorenkurs am Donnerstag, 13. September, in Windheim an. Beginn ist um 15 Uhr am Café "Zum Elefant" im Haus der Familie. Im Kurs wird geübt, wie Hindernisse mit dem eigenen Rollator zu meistern sind. Damit soll die Sicherheit der Rollatorenfahrer im Straßenverkehr erhöht werden. Außerdem überprüft eine Fachfirma mitgebrachte Gehhilfen auf mögliche Mängel. Außerdem stehen an diesem Tag verschiedene Modelle zum Probe-Fahren zur Verfügung. red