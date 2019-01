Herzogenaurach vor 22 Stunden

Rolf-Peter Essig kennt seine Pappenheimer

Der bekannte Bamberger Sprachforscher Rolf-Peter Essig und der Niederndorfer Pianist Thomas Fink gastieren am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr auf Einladung des Heimatvereins in der Fachklinik in Her...