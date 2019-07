Roland Stopfer führt den Herzogenauracher Rotary-Club

Beim Rotary-Club Herzogenaurach hat Roland Stopfer, der Leiter der örtlichen Sparkasse, die Präsidentenkette von Alfred Sammetinger übernommen. Zur feierlichen Übergabe hatten sich 35 der 42 Rotarier eingefunden, teilt der Club mit, um einerseits den bisherigen Präsidenten mit Dank für ein großartiges rotarisches Jahr zu verabschieden und um andererseits dem neuen Präsidenten alles Gute für sein Clubjahr zu wünschen.

Während der Übergabezeremonie wurden auch verdiente Rotarier mit dem Paul-Harris-Fellow ausgezeichnet. Einmal mehr sind die herausragenden Leistungen im Jugendaustausch gewürdigt worden. Mit seinem Austauschprogramm eröffnet Rotary International jährlich 8000 bis 10 000 Jugendlichen weltweit die Möglichkeit zu internationalen Begegnungen in anderen Ländern. Auch im vergangenen Jahr hatte der Rotary-Club Jugendliche aus Chile, Afrika und Australien bei sich aufgenommen.

Die Planung steht schon

Roland Stopfer möchte an diese Erfolge anknüpfen und auch Einiges an sozialen Projekten durchführen. So wird das Tafelkonzert mit Thomas Fink traditionell im Januar 2020 wieder stattfinden, die Wunschbaumaktion zur Weihnachtszeit in der Schalterhalle der Sparkasse durchgeführt und die Tafelpäckchen wieder gepackt werden, mit der die jungen Kunden der Tafel Herzogenaurach an Weihnachten beschenkt werden. Auf dem Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach wird der Club wieder mit einer eigenen Bude vertreten sein.

Wichtige Punkte bei Rotary sind die Freundschaft und der Zusammenhalt. Stopfer hat dazu auch mehrere Ausflüge in seinem rotarischen Jahr geplant. Höhepunkt soll eine mehrtägige Fahrt in die Hohen Tauern im Mai 2020 sein.

Im Vorstand wird Stopfer unter anderem von Sekretär Markus Reichel, Vortragswart Hans-Peter Pausch und dem Jugenddienstbeauftragten Thomas Zieger unterstützt. red