Am heutigen Mittwoch wird um 19 Uhr auf der Seebühne das Stück "Das Spiel von Liebe und Zufall" von Pierre Carlet de Marivaux aufgeführt. In dieser Rokoko-Komödie aus dem Jahr 1730 wird die Unbeirrbarkeit der Liebe beschworen. Karten sind im Kur- & Tourismus-Service Bad Staffelstein, in der Schön-Klinik und im Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. red