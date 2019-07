Rokoko-Komödie auf der Seebühne

Am Mittwoch, 14. August, wird im Brückentheater um 19 Uhr das Stück "Das Spiel von Liebe und Zufall" von Pierre Carlet de Marivaux auf der Seebühne gezeigt. In dieser Rokoko-Komödie aus dem Jahre 1730 wird die Unbeirrbarkeit der Liebe beschworen: Nicht einmal durch Kostüme kann Liebe getäuscht werden, denn sie gehorcht nur der eigenen Empfindung und nicht etwa einer "vernünftigen" Etikette. Selbst Standesunterschiede verlieren an Wichtigkeit, auch wenn sie 50 Jahre vor der französischen Revolution scheinbar noch funktionieren. Zum Inhalt: Silvia und Dorante sollen einander heiraten. Unabhängig voneinander kommen beide auf den Gedanken, den vorgesehenen Partner erst einmal zu prüfen. Silvia tauscht also mit ihrer Zofe Lisette die Kleider und Dorante wechselt mit seinem Diener Arlequin die Rolle. Daraus ergeben sich komödiantische Verwicklungen, selbstquälerische Zweifel und Konflikte - und letztendlich doch das befreiende glückliche Ende ... Darsteller sind: Jennifer Aigner Anderson, Anna-Prisca Burwitz, Benjamin Bochmann, Hans-Günter Brünker, Pascal Averibou und Valentin Kärner. Die Regie führt Heidi Lehnert und Guido Apel ist für die Musik zuständig. Karten sind im Kur- und Tourismus-Service, in der Schön-Klinik und im Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich. Diese ist ab 18.30 Uhr besetzt. red