Das Biosphärenreservat Rhön bietet am Sonntag, 25. August, von 14 bis 17 Uhr eine geologische Führung mit Dipl.-Geologin Anna Leonhard am Fuße der Wasserkuppe an. Es geht um "Welche geologischen Rohstoffe wurden und werden in der Rhön abgebaut?" und "Wofür brauchen wir diese Rohstoffe in unserem Alltag?". Der Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Abtsroda. Infos bei Anna Leonhard, Tel.: 0175/ 331 42 86, aimleon@web.de sek