Rohrnetzspülungen in der Gemeinde Theres

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Theres-Gruppe teilt mit, dass in der Gemeinde Theres Rohrnetzspülungen ausgeführt werden. Die Termine sind für Untertheres und Wagenhausen am 4. November, in Buch und Horhausen am 5. November sowie in Obertheres am 6. November. Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass es zu Trübungen und Druckschwankungen im Netz kommen kann. red