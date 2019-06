Rohrbruch in der Steggasse wird repariert

Von Dienstag, 2. Juli, bis Freitag, 5. Juli, ist in Herzogenaurach die Steggasse zwischen der Einmündung Hauptstraße und An der Schütt (Anwesen 10 bis 18) für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Wasserrohrbruch, der in diesem Zeitraum behoben wird, teilt die Stadtverwaltung mit.

Herzo-Bus muss ausweichen

Für den Fußgängerverkehr ist ein Notweg eingerichtet. Die Umleitung des Fahrzeugverkehrs erfolgt über die Steggasse (nördlicher Teil) - Hintere Gasse - Reytherstraße - Erlanger Straße - An der Schütt. Der Herzo-Bus der Linie 279 wird während dieser Zeit über die Würzburger Straße - Hans- Maier-Straße - Ansbacher Straße - An der Schütt umgeleitet. Die Haltestelle "Tuchmachergasse" entfällt komplett. Für die Haltestelle "Haus Martin" ist in dieser Zeit eine Ersatzhaltestelle gegenüber dem Anwesen Würzburger Straße 19 (Rewe-Markt) eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger werden um Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen gebeten. red