Rohrammern sind zurück

"Zur Zeit kommen wieder viele unserer Zugvögel zurück, um bei uns ihre Jungen groß zu ziehen", heißt es in einer Presseinformation des Bundes Naturschutz, Kreisgruppe Bad Kissingen. Die bayerischen Rohrammern überwintern, Ringfunden nach zu urteilen, in Mittel- und Norditalien sowie in Südfrankreich. Sie sind also kein Langstreckenzieher, deshalb kann man sie schon jetzt im zeitigen Frühjahr in Gewässernähe, gern an schilfbewachsenen Verlandungszonen von Seen oder in feuchten Hochstaudenfluren finden. Hier sind sie gar nicht so selten, und mit etwas Geduld kann man ihr kurzes zriiip zripip, das in kurzen Abständen wiederholt wird, hören. Wie immer, wenn man Vögel beobachten will, ist man mit einem Fernglas und etwas Geduld am besten gerüstet, um draußen was sehen und erleben zu können. Text/Foto: Oskar Jungklaus