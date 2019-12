Rohensaaser Vereine laden zum Winterzauber

Die Rohensaaser Vereine laden zum vorweihnachtlichen Winterzauber am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 20 Uhr ein. Vor dem Feuerwehrhaus gibt es die Möglichkeit, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen, in entspannter Atmosphäre am Lagerfeuer gemütlich beisammen zu sein und Christbäume zu erwerben. Für Leckereien vom Grill, Spezialitäten vom Wild, selbst gebackene Köstlichkeiten und ausreichend warme Getränke ist gesorgt. Als besonderes Highlight findet ab 17 Uhr eine Fackelwanderung zwischen den Wäldern und Wiesen rund um Ro-hensaas statt. red