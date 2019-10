Roger Stein im Jungen Theater

Roger Stein ist Sänger, Songwriter, Pianist und Erzähler zugleich - aber vor allem ist er Poet mit Schalk im Nacken, schafft er es doch, Schmerz und Melancholie in Wärme und Leichtigkeit zu hüllen und damit der Tragik die Kälte zu nehmen. Der Musikkabarettist tritt am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, mit dem Programm "Alles vor dem Aber ist egal" im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9, auf. Mit leidenschaftlichen Liedern und Texten zeigt Roger Stein einen Abend lang, dass alles vor dem Wort "Aber" egal ist. Ganz schön frech, ganz schön bös', ganz schön schön. Mit kraftvoller Vielseitigkeit, Selbstironie und Charme rauscht Roger Stein multiinstrumental und reimgeladen durch sein drittes Soloprogramm. Preise: 18, ermäßigt 15 Euro, Vorverkauf im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim, und unter tickets.infranken.de. red