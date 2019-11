Roger Martin verlässt Freie Wähler/Freie Bürger

theresa schiffl Nachdem es zwischen Roger Martin und den Freien Wählern (FW) bereits Konflikte gab, trat Martin nun endgültig aus der Partei aus. Der Journalist hatte im Juli, bei seiner Bewerbung als Lichtenfelser Bürgermeisterkandidat für den Kommunalwahlkampf 2019/2020, viel Zuspruch erhalten. Damals sagte er: "Die Freien verkörpern meine Auffassung von Kommunalpolitik."

Kurze Zeit später schien der Teamgeist, der dem designierten Kandidaten zunächst noch gut gefallen hat, vergessen: Nach einem Gespräch im Oktober zog er seine Kandidatur zurück.

Auslöser war wohl ein Gespräch, bei dem es darum ging, dass ein Teil der Mitglieder von ihm als Bürgermeisterkandidat nicht mehr überzeugt waren. Zweieinhalb Stunden später teilte er in einer Whatsapp-Gruppe seinen Rückzug mit.

Nun trat Roger Martin aus dem FW/FB-Stadtverband aus. Grund für diesen Schritt war, dass der Verband bei der Generalversammlung die Presse ausgeschlossen hatte. Bereits im Juli sagte Martin: "Es ist grundsätzlich nötig, politische Entscheidungen bürgernah und aktiv zu vermitteln." Und das bedeute auch Transparenz. Dieser Punkt führte nun wohl zu seinem Rücktritt.

Er teilte über Facebook mit: Rein rechtlich dürfe der Stadtverband der Freien Wähler das zwar machen - das Bild nach außen sei aber fatal. Zensur in Reinkultur. Der Vorsitzende habe den Medien öffentlich mitgeteilt, dass nur die Partei bestimmen könne, was veröffentlicht wird. Roger Martin kritisierte dieses Verhalten und bezeichnete es als Zensur, die in Deutschland nie wieder vorkommen dürfe.

In einem seiner jüngsten Facebook-Posts heißt es: "Ich jedenfalls habe meine Konsequenzen gezogen: Als ehemaliger Bürgermeisterkandidat bin ich nun auch aus dem Stadtverband der Freien Wähler/Freien Bürger ausgetreten. Jetzt wieder fühle ich mich wirklich frei. Ich hasse solche diktatorischen Methoden."