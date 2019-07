Die Freiwillige Feuerwehr Röttenbach lädt am Sonntag, 14. Juli, alle Freunde zum "Tag der offenen Tür" ein. Den Anfang macht der Gottesdienst um 10.15 Uhr in St. Mauritius. Anschließend wird die Röttenbacher Blasmusik den Frühschoppen musikalisch umrahmen. Traditionell gibt es wieder zum Mittagessen Ente und Gegrilltes und am Nachmittag findet noch eine Schauübung statt. Ganztägig gibt es Kaffee und Kuchen. red