Röttenbacher CSU lädt zum Stammtisch

Der Röttenbacher Ortsverband der CSU veranstaltet am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr einen politischen Stammtisch zum Thema "Elektroauto sucht Anschluss" im Bürgertreff. Laut Bundesregierung soll Deutschland Leitanbieter und Leitmarkt bei der Elektromobilität sein. Ziel ist es, eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu erreichen. Dieses Ziel wird nach aktuellen Prognosen der an der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) beteiligten Experten voraussichtlich im Jahr 2022 erreicht. Das klingt sehr ambitioniert, aber wie sieht es vor Ort in den Kommunen aus? In Röttenbach gibt es momentan vier elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Bietet das Röttenbacher gemeindliche Stromnetz überhaupt die Möglichkeit, die zusätzliche elektrische Leistung mittel- und langfristig bereitzustellen? Diese und andere Fragen will der Ortsverband mit den Bürgern diskutieren. red