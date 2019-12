Röttenbacher begrüßen das neue Jahr auf dem sanierten Rathausplatz

Vor einigen Monaten ist in Röttenbach der neu gestaltete Rathausplatz eingeweiht worden. Jetzt wollen die Gemeinderäte und Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) die neue Mitte des Ortes auch dazu nutzen, mit den Bürgern auf das neue Jahr anzustoßen. Wie Wahl mitteilt, ist heute ab 21.45 Uhr Einlass zur großen Silvesterparty, bei der die Band "Die Gerchli" aus Baiersdorf für Stimmung sorgen wird.

Für die Besucher gibt es laut Pressemitteilung einige Hinweise zu beachten. So ist das Mitbringen von Getränken jeder Art - ob in Flaschen, Dosen oder Tetrapaks - Feuerwerkskörpern, Böllern und Signalwaffen sowie von Taschen größer als DIN-A4-Format verboten. Es wird keine zentralen Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Taschen geben.

Heiße und kalte Getränke können auf dem Gelände zu moderaten Preisen gekauft werden und nach Mitternacht wird ein kleiner Snack angeboten.

Begrenzte Personenzahl

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass nur eine begrenzte Anzahl an Personen auf dem Rathausplatz zugelassen und ein frühzeitiges Eintreffen ratsam ist. Ist die Höchstgrenze erreicht, ist kein Zutritt mehr möglich. Der Zugang zum Festplatz ist ausschließlich über die Eingänge an der Ringstraße möglich. Die Bauhofstraße ist an Silvester für Fußgänger, Autos und Fahrräder gesperrt.

Zur Sicherheit erfolgen Taschenkontrollen und die Verteilung von Einlassbändern. Die Organisatoren bitten daher alle Besucher, ihren Personalausweis mitzuführen, da dieser bei Bedarf zur Alterskontrolle durch die Security verlangt werden kann. Allen Röttenbachern wird empfohlen, von zu Hause zum Rathausplatz zu laufen, da ein Parken in der nahen Umgebung nicht möglich ist. Parkmöglichkeiten gibt es am Rewe-Markt (etwa 15 Minuten Fußweg) und auf dem Parkplatz in der Schulstraße (etwa zehn Minuten Fußweg). Ein ganz besondere Freude wäre es für Bürgermeister Wahl, wenn in ganz Röttenbach auf Feuerwerk verzichtet werden würde, da es um Mitternacht ein Feuerwerk für alle gibt. red